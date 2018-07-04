Brezilyalı model Larissa Gacemer, önceki gün İtalya'da hem i�� hem tatil yaptı. Dünyaca ünlü Guess markasının çekimleri için Como'ya giden güzel model, 30 derece sıcaklıkta objektif karşısına geçti. Markanın mayolarıyla poz veren Gacemer, çekimlerin havuzda gerçekleşmesiyle de bunaltıcı sıcaklardan kurtulmuş oldu.
Serin serin çalıştı
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.