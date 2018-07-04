Serin serin çalıştı

Brezilyalı model Larissa Gacemer, önceki gün İtalya'da hem i�� hem tatil yaptı. Dünyaca ünlü Guess markasının çekimleri için Como'ya giden güzel model, 30 derece sıcaklıkta objektif karşısına geçti. Markanın mayolarıyla poz veren Gacemer, çekimlerin havuzda gerçekleşmesiyle de bunaltıcı sıcaklardan kurtulmuş oldu.