Bodrum'da selülitli halleriyle objektife yakalanan Yeliz Yeşilmen, isyan etti. Şarkıcı, önceki gün oğlu Birbey'le Ortakent'teki Meltem Beach'teydi. Bacaklarını gösteren Yeşilmen, "Selülitim yok. Işık kurbanıyım" diye dert yandı.
Selülit isyanı
Etiketler: Yeliz Yeşilmen , Bodrum
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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