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Selülit isyanı

Selülit isyanı
Bodrum'da selülitli halleriyle objektife yakalanan Yeliz Yeşilmen, isyan etti. Şarkıcı, önceki gün oğlu Birbey'le Ortakent'teki Meltem Beach'teydi. Bacaklarını gösteren Yeşilmen, "Selülitim yok. Işık kurbanıyım" diye dert yandı.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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