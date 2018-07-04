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Süreyya

Püsküllü Süreyya
Abartılı tarzıyla bilinen Süreyya Yalçın, kural bozmadı. Swarovski taşlı gözlüğüyle geçtiğimiz gün olay olan ikoncan, iddiasını sürdürdü. Bodrum'da keyif çatan Yalçın, önceki gün de mayosuyla tarzını konuşturdu.

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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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