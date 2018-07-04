Püsküllü Süreyya

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tarzıyla bilinen Süreyya Yalçın,
kural bozmadı. Swarovski
taşlı gözlüğüyle
geçtiğimiz gün
olay olan ikoncan,
iddiasını sürdürdü. Bodrum'da
keyif
çatan Yalçın,
önceki gün de püsküllü
mayosuyla
tarzını konuşturdu.
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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