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Gönlünün sultanı

Gönlünün sultanı
Ailesiyle Marmaris'te tatil yapan Nur Fettahoğlu'nun keyfine diyecek yok… Ünlü oyuncunun neşesi önceki gün babası Sinan Fettahoğlu'nun gelişiyle ikiye katlandı. Babasıyla poz veren oyuncu, "Kavuştum gönlümün sultanına" dedi.
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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