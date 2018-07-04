Ailesiyle Marmaris'te tatil yapan Nur Fettahoğlu'nun keyfine diyecek yok… Ünlü oyuncunun neşesi önceki gün babası Sinan Fettahoğlu'nun gelişiyle ikiye katlandı. Babasıyla poz veren oyuncu, "Kavuştum gönlümün sultanına" dedi.
Gönlünün sultanı
Etiketler: Nur Fettahoğlu , Marmaris
- 04 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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