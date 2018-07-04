Eşkıya tokadı

Vatandaşı dolandırmak için türlü oyunlar oynayan sahtekarlar, bu kez sert kayaya çarptı. Usta oyuncu Oktay Kaynarca, insanları arayıp Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynatma vaadinde bulunan dolandırıcıların ipliğini pazara serdi. Dizinin başrol oyuncusu olan Kaynarca, önceki gün instagram'da yaptığı şu açıklamayla 'EDHO' hayranlarını ve takipçilerini düzenbazlara karşı uyardı.
İŞTE KAYNARCA'NIN UYARI MESAJI
"İnsanları 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ajansıyız. Sizi oyuncu olarak kabul ettiler' diyerek dolandırmaya çalışan sözüm ona cast ajanslarının ortaya çıkması ve bu konuyla ilgili birçok soruya cevaben bu açıklamayı yapıyorum. Sizi EDHO adına arayıp 'Kabul edildiniz' diyen hiç kimseye itibar etmeyin. Şirketin oyuncu ve yardımcı oyuncu seçme sistemi reklam veya ilan vererek yapılmamaktadır."
İŞTE KAYNARCA'NIN UYARI MESAJI
"İnsanları 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ajansıyız. Sizi oyuncu olarak kabul ettiler' diyerek dolandırmaya çalışan sözüm ona cast ajanslarının ortaya çıkması ve bu konuyla ilgili birçok soruya cevaben bu açıklamayı yapıyorum. Sizi EDHO adına arayıp 'Kabul edildiniz' diyen hiç kimseye itibar etmeyin. Şirketin oyuncu ve yardımcı oyuncu seçme sistemi reklam veya ilan vererek yapılmamaktadır."
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