Eşkıya tokadı

dolandırmak için türlü oyunlar oynayan sahtekarlar, bu kez sert kayaya çarptı. Usta oyuncuinsanları arayıpoynatma vaadinde bulunan dolandırıcıların ipliğini pazara serdi. Dizinin başrol oyuncusu olanönceki gün instagram'da yaptığı şu açıklamaylahayranlarını ve takipçilerini düzenbazlara karşı uyardı."İnsanlarıdiyerek dolandırmaya çalışansözüm ona cast ajanslarınınortaya çıkması ve bu konuylailgili birçok soruya cevabenbu açıklamayı yapıyorum.Şirketin oyuncu ve yardımcıoyuncu seçme sistemireklam veya ilan vererekyapılmamaktadır."