Bodrum aşkı

Sosyetik Ayşe Boyner ile aşkı Cem Telvi, tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü isimler arasındaydı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, önceki gün Yalıkavak Edition Otel'in iskelesinde görüntülendi.



İki aydır birlikte olan çift, görüntülendiklerinden habersiz denizde romantik anlar yaşadı. İkiliye tatilde sosyetik güzelin annesi Bilgün Dereli de eşlik etti. Telvi'nin aileye girmesi ise "Evlilik yakın" dedirtti.