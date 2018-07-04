Aguilera’ya Türk imzası

MFÖ'nün "Aşkın Kenarından" şarkısının klibinin yanı sıra, Erdem Kınay ve Hasan Koca'nın video kliplerine de imza atan Ece Gürlü, ABD'li ünlü şarkıcı Christina Aguilera'nın 6 yıl aradan sonra Haziran ayında müzikseverlerle buluşturduğu "Liberation" albümünün iddialı şarkılarından "Like I Do"nun lirik videosunun yönetmenliğini yaptı.
New York'ta yaşayan Ece Gürlü, klip çekimi süreci sonunda aldığı en büyük hediyenin, Christina Aguilera'nın kendisine bir teşekkür maili atması olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: Christina Aguilera videosu için prodüksiyon, dansçı seçimi, lokasyon, çekim ve post-prodüksiyon için bir hafta süre verdiler. Göndereceğimiz dansçı ve lokasyon listesi içinden Aguilera, kendi seçimlerini yapmak istedi ve yaptı. Çekimi 8 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik. 4 gün içinde postprodüksiyonu tamamladık ve projeyi teslim ettik. çok mutluyum...
New York'ta yaşayan Ece Gürlü, klip çekimi süreci sonunda aldığı en büyük hediyenin, Christina Aguilera'nın kendisine bir teşekkür maili atması olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: Christina Aguilera videosu için prodüksiyon, dansçı seçimi, lokasyon, çekim ve post-prodüksiyon için bir hafta süre verdiler. Göndereceğimiz dansçı ve lokasyon listesi içinden Aguilera, kendi seçimlerini yapmak istedi ve yaptı. Çekimi 8 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik. 4 gün içinde postprodüksiyonu tamamladık ve projeyi teslim ettik. çok mutluyum...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.