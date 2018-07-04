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Aguilera’ya Türk imzası

Türk fotoğrafçı ve video art sanatçısı , dünyaca ünlüş arkıcı ’nın “Like I Do” şarkısının lirik videosunun yönetmenliğini yaptı...

Aguilera’ya Türk imzası
MFÖ'nün "Aşkın Kenarından" şarkısının klibinin yanı sıra, ve Hasan Koca'nın video kliplerine de imza atan Ece Gürlü, ABD'li ünlü şarkıcı Christina Aguilera'nın 6 yıl aradan sonra Haziran ayında müzikseverlerle buluşturduğu "Liberation" albümünün iddialı şarkılarından "Like I Do"nun lirik videosunun yönetmenliğini yaptı.



'ta yaşayan , klip çekimi süreci sonunda aldığı en büyük hediyenin, 'nın kendisine bir teşekkür maili atması olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: Christina Aguilera videosu için prodüksiyon, dansçı seçimi, lokasyon, çekim ve post-prodüksiyon için bir hafta süre verdiler. Göndereceğimiz dansçı ve lokasyon listesi içinden Aguilera, kendi seçimlerini yapmak istedi ve yaptı. Çekimi 8 kişilik bir ekiple gerçekleştirdik. 4 gün içinde postprodüksiyonu tamamladık ve projeyi teslim ettik. çok mutluyum...
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  • 04 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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