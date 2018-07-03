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Teşekkür Sevgilim

Teşekkür Sevgilim
Alman Milli takımının 'ndan elenmesiyle haksız eleştirilere maruz kalan 'e aşkı Amine Gülşe sürpriz yapmıştı. Güzel oyuncu, sevgilisi için Yunanistan'ın Santorini Adası'na sürpriz bir tatil organizasyonu yapmıştı.

Aşkının jestiyle yüzü gülen Özil, paylaştığı fotoğrafa şu notu düşüp güzel oyuncuya teşekkür etti: "Benim için her zaman orada olduğun için teşekkürler. Hayatım tepetaklak olduğunda bile beni gülümsetiyorsun."
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