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Tanıştırayım Michael Baba

Tanıştırayım Michael Baba

İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Bebek Şenliği'ndeydi. Çıtak, Plak ve Ben standını ziyaret etti. Michael Jackson'ın plağıyla poz veren Çıtak, "Tanıştırayım babam" diye espri yaptı.

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