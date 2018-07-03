İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki gün Bebek Şenliği'ndeydi. Çıtak, Plak ve Ben standını ziyaret etti. Michael Jackson'ın plağıyla poz veren Çıtak, "Tanıştırayım babam" diye espri yaptı.
Tanıştırayım Michael Baba
Etiketler: ibrahim tatlıses , Michael Jackson , Dilan Çıtak
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.