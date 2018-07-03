Süper sürpriz

Önceki gün 27 yaşına giren Serenay Sarıkaya'ya aşkı Kerem Bürsin'den çifte sürpriz… Bürsin, 3 yıllık aşkını doğum günü şerefine Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'a uçurdu.



Bununla yetinmeyen Bürsin, güzel sevgilisine adının baş harfi olan 'S' şeklinde bir kolye hediye etti. Aşkının sürprizleriyle mest olan Sarıkaya, hediye kolyeyi hemen boynuna taktı.





Aşkının jestiyle keyiflenen güzel oyuncu, Mikonos'tan bu kareyi paylaştı.