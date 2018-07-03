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Sıfır makyaj pozu

Sıfır makyaj pozu
Makyajsız fotoğraf paylaşma modası hızla yayılıyor… 'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.



İkili, makyajsız hallerini de paylaşarak doğal güzelliklerini gözler önüne serdi. Daha önce , Sinem Kobal ve Hatice Şendil sıfır makyajlı hallerini instagram'da paylaşarak olay olmuştu.
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