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Ödüle doymuyor

Ödüle doymuyor
Atv'nin reyting rekorları kıran yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödüle doymuyor. Murat Yıldırım'ın sunuculuğunu üstlendiği yarışma, İstanbul Üniversitesi tarafından 'Yılın En İyi TV Programı' ödülünün sahibi oldu. Ödülü, önceki akşamki törende Yıldırım aldı.



Ünlü oyuncu, program çekimleri sırasında da ödülle poz verip oy veren herkese teşekkür etti. Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışması olan 'Kim Milyoner Olmak İster?' böylece başarısını bir kez daha kanıtladı.
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