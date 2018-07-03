Ödüle doymuyor

reyting rekorları kıran yarışmasıödüle doymuyor.sunuculuğunu üstlendiği yarışma,tarafındanödülünün sahibi oldu. Ödülü, önceki akşamki törende Yıldırım aldı.oyuncu, program çekimleri sırasında da ödülle poz verip oy veren herkese teşekkür etti. Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışması olanböylece başarısını bir kez daha kanıtladı.