Maça kondu!

Bodrum, bir zamanlar "Nereden başlasam, nasıl anlatsam" kadar yalnızdı... Ancak zamanla dolup taştı. Beyaz Türkler'in tatil lokasyonlarında ilk sırada yer aldı. Eğlence mekanları arttıkça popüler kültürün ünlü isimleri de Bodrum'a aktı. Hal böyle olunca birbirinden lüks oteller ortaya çıktı. Onlar arasında en dikkat çeken ise Maça Kızı'ydı. Maça Kızı, lahmacun ve ayran fiyatı ile hafızalara kazındı. Geçen yıl aynı mekanda lahmacun 45 TL, mantı 95 TL, hamburger 65 TL ayran ise 32 TL'ye satıldı.
BİR ÇARDAK İKİ ODA
Oteldeki oda fiyatları bin TL'yi bulurken, plaja giriş de cep yaktı. Ancak bir fotoğraf karesi, Türkbükü'nde bulunan Maça Kızı'nın ipliğini pazara çıkardı. Sosyetik güzel Arzu Sabancı, bir fotoğraf karesi paylaştı. Söz konusu resim karesinde Maça Kızı olarak gösterilen yerde sadece bir bodrum evi vardı. Şimdilerde lüks partilerin düzenlendiği plajda ise eski bir tahta iskele uzanmaktaydı. Üzerinde ise sadece iki turist vardı. Yine Bodrum'un en trend mekanı olan bu evin yalnızca bir çardağı ve iki odası vardı. Maça Kızı'nı kuran Ayla Emiroğlu isminde bir kadındı. Oğlu Sahir Erozan, Maça Kızı'nın hikayesini şöyle anlatmıştı: "Annem 1977'de çarşıda pansiyon kiralamış. Arkadaşları onu iskambil kağıtlarındaki maça kızına benzettikleri için bu isimle seslenmişler. O da pansiyonunun ismini Maça Kızı koymuş. Beş yıl sonra Maça Kızı'nı Gümbet'e taşıdı. Sonra Gölköy'de, beach club denilen türdeki plajların ilkini açtı. Kiraladığı bahçeden çıkarılınca, Türkbükü koyunun en ucunda bir arsanın ucunu düzenledi, gerisine butik otel kondurdu.
KAZIKMACUN 55 TL
Maça Kızı, lahmacun fiyatlarıyla tanınıyor. Bodrum'un en gözde mekanında bu yıl lahmacun +ayran 80 TL oldu. Tek lahmacun ise 55 TL...
Arzu Sabancı, Maça Kızı'nın gecekonduyu andırdığı günlerin fotoğrafını paylaştı.
BİR ÇARDAK İKİ ODA
Oteldeki oda fiyatları bin TL'yi bulurken, plaja giriş de cep yaktı. Ancak bir fotoğraf karesi, Türkbükü'nde bulunan Maça Kızı'nın ipliğini pazara çıkardı. Sosyetik güzel Arzu Sabancı, bir fotoğraf karesi paylaştı. Söz konusu resim karesinde Maça Kızı olarak gösterilen yerde sadece bir bodrum evi vardı. Şimdilerde lüks partilerin düzenlendiği plajda ise eski bir tahta iskele uzanmaktaydı. Üzerinde ise sadece iki turist vardı. Yine Bodrum'un en trend mekanı olan bu evin yalnızca bir çardağı ve iki odası vardı. Maça Kızı'nı kuran Ayla Emiroğlu isminde bir kadındı. Oğlu Sahir Erozan, Maça Kızı'nın hikayesini şöyle anlatmıştı: "Annem 1977'de çarşıda pansiyon kiralamış. Arkadaşları onu iskambil kağıtlarındaki maça kızına benzettikleri için bu isimle seslenmişler. O da pansiyonunun ismini Maça Kızı koymuş. Beş yıl sonra Maça Kızı'nı Gümbet'e taşıdı. Sonra Gölköy'de, beach club denilen türdeki plajların ilkini açtı. Kiraladığı bahçeden çıkarılınca, Türkbükü koyunun en ucunda bir arsanın ucunu düzenledi, gerisine butik otel kondurdu.
KAZIKMACUN 55 TL
Maça Kızı, lahmacun fiyatlarıyla tanınıyor. Bodrum'un en gözde mekanında bu yıl lahmacun +ayran 80 TL oldu. Tek lahmacun ise 55 TL...
Arzu Sabancı, Maça Kızı'nın gecekonduyu andırdığı günlerin fotoğrafını paylaştı.
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