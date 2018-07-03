Yol Durumu
  1. Beyonce mahsur kaldı
  2. Truvalı Megan

podyuma çıkıyor

Katie Holmes podyuma çıkıyor
Kısa bir süre önce Jamie Foxx'tan ayrılan ünlü oyuncu soyuğu 'te aldı. Paris Moda Haftası'na katılan ünlü oyuncu burada Dior Haute Couture'ün Sonbahar-Kış 2018/2019 koleksiyonu için boy gösterecek.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ