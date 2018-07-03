Kısa bir süre önce Jamie Foxx'tan ayrılan ünlü oyuncu Katie Holmes soyuğu Paris'te aldı. Paris Moda Haftası'na katılan ünlü oyuncu burada Dior Haute Couture'ün Sonbahar-Kış 2018/2019 koleksiyonu için boy gösterecek.
Katie Holmes podyuma çıkıyor
Etiketler: Katie Holmes , Paris
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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