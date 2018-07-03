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'da dans

İstanbulda dans
"ROLEX" şarkısıyla Dünya'da fırtınalar yaratan Ayo, Teo kardeşler önceki akşam tarifeli uçak ile 'a geldi. Soluğu Etiler'deki Medeniyet Sofrası'nda alan grup, kebaplara hayran kaldı.
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