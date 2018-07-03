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şarkısıyla Dünya'da
fırtınalar yaratan Ayo,
Teo kardeşler önceki
akşam tarifeli uçak
ile İstanbul
'a geldi.
Soluğu Etiler'deki Hatay
Medeniyet
Sofrası'nda alan grup,
kebaplara hayran
kaldı.
kalan karakter 1000
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