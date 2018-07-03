Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, kendine yeni bir meşgale buldu. Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, yakın dostu Alman yönetmen Lüey Nohut sayesinde fotoğrafçılığa merak sardı. Uzerli, çektiği fotoğrafları yeni açtığı instagram hesabında yayınlamaya başladı.
Foto Meryem
Etiketler: meryem üzerli , ALMANYA
- 03 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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