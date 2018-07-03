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Foto Meryem

Foto Meryem
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, kendine yeni bir meşgale buldu. Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan güzel oyuncu, yakın dostu Alman yönetmen Lüey Nohut sayesinde fotoğrafçılığa merak sardı. Uzerli, çektiği fotoğrafları yeni açtığı instagram hesabında yayınlamaya başladı.
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