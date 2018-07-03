Beyonce mahsur kaldı

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Sahne çalışanları,
bir merdiven
getirerek Beyonce
'yi yüksek
platformdan
aşağı indirdi.
Ünlü şarkıcı
merdivenlerden
inerken hayranları
ona "Beyonce" diye
tezahürat ederek
cesaretlendirdi.
Mayo kostümü ve
yüksek topuklu
ayakkabısıyla
merdivenden aşağı
inen Beyonce,
konserine devam
etti.
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