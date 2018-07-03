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mahsur kaldı

Beyonce mahsur kaldı
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Beyonce, eşi Jay-Z ile çıktığı 'On The Run II' adlı turne kapsamında verdiği konserde, meydana gelen sahne arızası nedeniyle yüksek platformda mahsur kaldı. Sahne çalışanları, bir merdiven getirerek 'yi yüksek platformdan aşağı indirdi. Ünlü şarkıcı merdivenlerden inerken hayranları ona "Beyonce" diye tezahürat ederek cesaretlendirdi. Mayo kostümü ve yüksek topuklu ayakkabısıyla merdivenden aşağı inen Beyonce, konserine devam etti.



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