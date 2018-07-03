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Alacağını bırakmıyor

Alacağını bırakmıyor
Başrol oynadığı dizideki ücretini almak için Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak dava açan , alacağı 80 bin lirayı almak için icra takibi başlattı. Şirket yetkilileri, 'Borcumuz yok' diyerek karara itiraz etti. Bunun üzerine Uslu, itirazın iptali için İstanbul 'ne başvurdu. Uslu'nun yapım şirketine açtığı davalar sürüyor.
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