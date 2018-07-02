Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl Bodrum'da aşk yaşadığı Uğur Akkuş'la nispet tatiline çıktı. İşadamının eşi Gonca Akkuş'la boşanmasının ardından aşkını gözler önüne sermeye başlayan Şallı, önceki gün sevgilisinin lüks teknesinde mavi tura çıktı. Aşk tatilini sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şallı, sevgilisiyle kahve keyfi yaptığı anları da instagramda paylaştı. Eski manken ve sevgilisinin parmağındaki yüzükler ise kafa karıştırdı. Gonca Akkuş tarafından ağır sözlerle eleştirilen Şallı'nın bu hamlesi 'Ebru nispet tatilinde' dedirtti.
Nispet tatili
Etiketler: Ebru Şallı , Bodrum
- 02 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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