Bodrum starları

Dünyaca ünlü oyuncular Dylan McDermott ve Maggie Q tatil için Bodrum'u tercih etti. Hollywood'un son döneme damga vuran filmlerinden Uyumsuz, Zor Ölüm, Görevimiz Tehlike gibi filmlerde rol alan ve Designated Survivor isimli dizide de dikkat çeken Maggie Q aynı zamanda nişanlısı Dylan McDermott ile Stalker isim son dönemin en popüler dizisinde de başrolleri paylaşmıştı. Halen devam eden bu dizi setindeki yakınlık ikilinin sevgili olmasıyla sonuçlanırken bu yıl nişanlanan çift ilk tatilleri için Muğla'ya geldi.
Golden Globe ödüllü McDermott ve Maggie Q tatil için Bodrum'a geldi. Dünyaca ünlü filmlerde başrol oynayan McDermott ve Maggie Q Etrim köyünü ziyaret etti. Sabah köy kahvaltısı yapan ikili daha sonra Etrim köyünü gezdi. Türk kültürüne hayran kalan Hollywood yıldızları yer sofrasında yemek yedi, ipek halı ve Türk halısı satın aldı. Maggie Q halı tezgahının başına geçerek halı da dokudu.
Golden Globe ödüllü McDermott ve Maggie Q tatil için Bodrum'a geldi. Dünyaca ünlü filmlerde başrol oynayan McDermott ve Maggie Q Etrim köyünü ziyaret etti. Sabah köy kahvaltısı yapan ikili daha sonra Etrim köyünü gezdi. Türk kültürüne hayran kalan Hollywood yıldızları yer sofrasında yemek yedi, ipek halı ve Türk halısı satın aldı. Maggie Q halı tezgahının başına geçerek halı da dokudu.
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