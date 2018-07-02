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Aşk dopingi

Almanya Milli takımıyla Dünya Kupası’na veda eden ’e aşk morali. , Almanların eleştirilerinden bunalan Özil’e sürpriz tatil programı yaptı. Santorini’ye giden aşıklar, burada rahat bir nefes aldı

Aşk dopingi
Almanya'nın Güney Kore'ye yenilerek Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, hedef tahtasına oturtuldu. Elenmenin faturası futboluyla eleştirilen Özil'e kesildi. Yıldız futbolcu da "Dünya Kupası'ndan elenmek beni çok yaraladı. Bunu aşmak için zamana ihtiyacım var" diyerek kendini savundu. Aşkının üzülmesine daha fazla dayanamayan güzel oyuncu Amine Gülşe, bunun üzerine devreye girdi. 2014 Türkiye Güzeli, nişanlısını moral tatiline çıkardı.



MAVİ TURA ÇIKACAKLAR
Ünlü oyuncu, yıldız futbolcuyu önceki gün Yunanistan'ın Santorini Adası'na tatile götürdü. Birkaç gün içinde tatil organizasyonu yapan Gülşe, bu sayede aşkının yüzünü güldürdü. İkilinin Santorini'deki gözlerden uzak tatili Özil hayranlarının paylaşımıyla ortaya çıktı. Thalami Restaurant'ta Ege Denizi'ne karşı ziyafet çeken ünlü çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı. İkili, daha sonra baş başa gezintiye çıkıp romantik anlar yaşadı. Aşkının kendisi için organize ettiği moral tatiliyle keyiflenen Özil'in önümüzdeki günlerde ise lüks bir tekne kiralayıp Gülşe'yi mavi tura çıkaracağı öğrenildi.


, yaptığı sürpriz tatil planıyla aşkı 'in kalbini bir kez daha fethetti.



ÖZEL HABER
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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