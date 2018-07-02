Aşk dopingi

Almanya'nın Güney Kore'ye yenilerek Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, hedef tahtasına oturtuldu. Elenmenin faturası futboluyla eleştirilen Özil'e kesildi. Yıldız futbolcu da "Dünya Kupası'ndan elenmek beni çok yaraladı. Bunu aşmak için zamana ihtiyacım var" diyerek kendini savundu. Aşkının üzülmesine daha fazla dayanamayan güzel oyuncu Amine Gülşe, bunun üzerine devreye girdi. 2014 Türkiye Güzeli, nişanlısını moral tatiline çıkardı.
MAVİ TURA ÇIKACAKLAR
Ünlü oyuncu, yıldız futbolcuyu önceki gün Yunanistan'ın Santorini Adası'na tatile götürdü. Birkaç gün içinde tatil organizasyonu yapan Gülşe, bu sayede aşkının yüzünü güldürdü. İkilinin Santorini'deki gözlerden uzak tatili Özil hayranlarının paylaşımıyla ortaya çıktı. Thalami Restaurant'ta Ege Denizi'ne karşı ziyafet çeken ünlü çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı. İkili, daha sonra baş başa gezintiye çıkıp romantik anlar yaşadı. Aşkının kendisi için organize ettiği moral tatiliyle keyiflenen Özil'in önümüzdeki günlerde ise lüks bir tekne kiralayıp Gülşe'yi mavi tura çıkaracağı öğrenildi.
Amine Gülşe, yaptığı sürpriz tatil planıyla aşkı Mesut Özil'in kalbini bir kez daha fethetti.
ÖZEL HABER
MAVİ TURA ÇIKACAKLAR
Ünlü oyuncu, yıldız futbolcuyu önceki gün Yunanistan'ın Santorini Adası'na tatile götürdü. Birkaç gün içinde tatil organizasyonu yapan Gülşe, bu sayede aşkının yüzünü güldürdü. İkilinin Santorini'deki gözlerden uzak tatili Özil hayranlarının paylaşımıyla ortaya çıktı. Thalami Restaurant'ta Ege Denizi'ne karşı ziyafet çeken ünlü çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmadı. İkili, daha sonra baş başa gezintiye çıkıp romantik anlar yaşadı. Aşkının kendisi için organize ettiği moral tatiliyle keyiflenen Özil'in önümüzdeki günlerde ise lüks bir tekne kiralayıp Gülşe'yi mavi tura çıkaracağı öğrenildi.
Amine Gülşe, yaptığı sürpriz tatil planıyla aşkı Mesut Özil'in kalbini bir kez daha fethetti.
ÖZEL HABER
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