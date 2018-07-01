Organik Hatice

Ünlüler arasında yayılan makyajsız paylaşım yapma modasına Hatice Şendil de uydu. Eşi Burak Sağyaşar ile oğulları Can'ı geçtiğimiz yıl kucağına alan güzel oyuncu, önceki gün tatilden sıfır makyajlı halini paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu, bu karesine de "Güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok" notu düştü.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hatice Şendil'in takipçileri "Sen her halinle güzelsin" diye ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı. Bu akıma Sinem Kobal, Meryem Uzerli, Serenay Sarıkaya ve Leyla Lydia Tuğutlu gibi isimler de katılmıştı.
Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hatice Şendil'in takipçileri "Sen her halinle güzelsin" diye ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı. Bu akıma Sinem Kobal, Meryem Uzerli, Serenay Sarıkaya ve Leyla Lydia Tuğutlu gibi isimler de katılmıştı.
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