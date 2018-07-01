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  1. Bir devrin sonu! Türkan Şoray açıkladı

ve sözlendi

2,5 ay önce sevgili olan oyuncu ve , aile arasında yapılan törenle sözlendi.

Ünlü çiftten güzel haber

Kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan ile , evliliğe giden yolda ilk adımı attı. Ağustos ayının ikinci haftası nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, geçtiğimiz hafta İdil Fırat'ın ailesinin 'daki evinde sözlendiği iddia edildi.

DÜĞÜN DETAYLARI KONUŞULDU
Kız isteme merasiminden sonra ise ailelerin, düğün detaylarını konuştuğu öğrenildi. Oyuncu, iki hafta önce 2.5 aydır birlikte olduğu sevgilisini, ailesinin yaşadığı Antakya'ya götürerek tanıştırmıştı. Fırat'ın, başrolünü oynadığı, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin seti başlamadan önce düğün yapmayı planladığı konuşuluyor. Hazırlıklara başlayan ve tatile çıkamayan ikili, balayında yorgunluk atacak.

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  • 01 Temmuz 2018, Pazar 13:25
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