İlhan karardı eşi renklendi

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, önceki gün eşi Celina Vittoria ile İstinyePark'taydı. İkili, alışverişin ardından bir kafede yorgunluk kahvesi içti. Mansız, baştan aşağı siyahlara bürünürken eşi de onun aksine rengarenk çiçekli elbisesiyle yazın ruhunu yansıtıyordu.