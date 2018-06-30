Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'ın (33), meslektaşı Tom Cruise'la (55) aşk yaşamak için Scientology tarikatına girmeye çalıştığı iddia edildi. Dünyanın en büyük tarikatlarından Scientology'nin en ünlü temsilcilerinden biri Tom Cruise. Amerikalı aktörün kiminle aşk yaşayacağına tarikatın karar verdiği konuşuluyor. Tarikatın eski bir yetkilisi, 55 yaşındaki aktör ile aşk yaşamak için Scarlett Johansson'un (33) 2001'de tarikata girmeye çalıştığını ancak reddedildiğini iddia etti. Daha önce kişisel gelişim felsefesi olan Scientology, 1954'ten sonra tarikata dönüştü. 15 milyon üyesi olan tarikatın dünya çapında 70 ana kilisesi var. Üyelik aidatları ve bağışlar ile yıllık geliri 2.3 milyar lira oldu.
Tom isabet
Etiketler: Scarlett Johansson , Tom Cruise
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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