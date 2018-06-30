Aşkları evlilik yolunda giderken 2 ay önce ayrılan Aslı Enver ile Murat Boz cephesinden flaş gelişme… Geçtiğimiz gün Boz'un 2 buçuk yıllık eski aşkına barışmak için sürekli mesaj attığı iddia edildi. Daha önce Bahar Candan'la kaçamak yapan Boz'u affeden Enver'in "Ben sana iki şans verdim; ama hiçbirini değerlendiremedin. Aşk bize uzak" dediği öne sürüldü. Popçudan iddialara yanıt gecikmedi.







BU KEZ AİLESİNİ SİLDİ

Boz, önceki gün instagram'da "Özel hayatımla ilgili yalan haberlere ve bunların sorumlularına karşı avukatımın özel bir ilgisi var" diye açıklama yaparak barışmanın imkansız olduğunu kanıtladı. Ayrılık sonrası moral tatiline çıkan Aslı Enver de eski aşkının bu açıklaması üzerine popçunun ağabeyi Ali Boz ile annesi Nedret Boz'u sosyal medyada takipten çıkardı.

KARŞI ATAK GELDİ

Güzel oyuncu, bu sürpriz hamle sonucu Boz Ailesi'yle tüm bağlarını koparmış oldu. Enver'in ardından popçunun ağabeyi ile annesi de ünlü oyuncuyu takipten çıkardı. Böylece ikilinin barışma ihtimali de kalmamış oldu. Hayranlarının bir ümitle barışmalarını beklediği Murat Boz ve Aslı Enver böylece artık barışmanın imkansız olduğunu ilan etti.





