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Salkım'ın deniz kızı

Salkımın deniz kızı

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün kızları Gizem Düzbaş ve Meryem Ada ile Gölköy'de denize giren sanatçının keyfi yerindeydi. Şarkıcı, deniz kızı kıyafeti giyen 7 yaşındaki kızı Meryem Ada'ya yüzme öğretirken de objektife böyle yansıdı.

  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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