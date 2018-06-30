Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün kızları Gizem Düzbaş ve Meryem Ada ile Gölköy'de denize giren sanatçının keyfi yerindeydi. Şarkıcı, deniz kızı kıyafeti giyen 7 yaşındaki kızı Meryem Ada'ya yüzme öğretirken de objektife böyle yansıdı.
Salkım'ın deniz kızı
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.