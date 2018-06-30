Oscar serveti

Hollywood'un aranılan isimlerinden biri olan 28 yaşındaki Emma Stone, 18 ay içinde 58 milyon dolar kazandı. 'La La Land' filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'nı alan Emma Stone, hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söyledi. Kısa süre önce Jennifer Aniston'dan ayrılan Justin Theroux ile tatile çıkan Stone, aralarında bir aşk ilişkisi olmadığını söyledi. Maniac filminin çekimlerinden fırsat buldukça güneş ve havuzun keyfini çıkardığını ve Theroux'nun rol arkadaşı olduğunu belirten Stone, "başarılı olmak için iletişim odaklı çalışıyoruz. İşimizi iyi yapıyoruz. Oscar ödülünü kazandıktan sonra daha da ciddi projelerde yer almaya özen gösteriyorum" dedi.







​Justin Theroux