Karanlık Zihinler'den gelen posterde her şey gençlerin elinde! Distopik bir gelecekte geçen gençlik bilim kurgusu "Karanlık Zihinler" geleceğin gençlerin yeteneklerine bağlı olduğu ve genç nüfusun özgürlük için hayatları pahasına mücadele vermek zorunda kaldığı bir alternatif geleceği konu ediniyor. Filmin önemli bir gişe yapacağı iddia edildi.