24 Haziran seçimleri için sandık başına geçen Hadise siyah beyaz elbisesiyle paylaşım yapmıştı. Hadise'nin 3 gün sonra aynı kıyafetle fotoğraf paylaşması takipçilerinin dikkatini çekti.
HADİSE'NİN PARASI MI BİTTİ?
En son seçim zamanı siyah beyaz kıyafetli fotoğrafıyla nstagram hesabından paylaşım yapan Hadise, 4 gün sonra aynı elbiseyle paylaşım yaptı. Hadise'nin paylaşımın ardından takipçilerinin aklına 'Hadise'nin parası mı" bitti sorularını akıllara getirdi.
Hadise'nin 24 Haziran'da paylaştığı fotoğraf
Hadise'nin 27 Haziran'da paylaştığı fotoğraf
BODRUM'DAKİ PLAJINA İKİ KEZ HACİZ GELMİŞTİ
Ünlü sanatçı Hadise'nin Bodrum'da işlettiği plajın mülk sahipleri tarafından hakkında haciz işlemi başlatılmıştı. Hadise, ablasının 200 bin liralık borcu nedeniyle ikinci kez hacizlik olmuştu.
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