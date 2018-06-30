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Foxx ile Holmes ayrıldı

Foxx ile Holmes ayrıldı

'DAWSON'S Greek' dizisiyle dünya çapında şöhret kazanan 'un, 'güven sorunu' nedeniyle beş yıldır birliktelik yaşadığı Jamie Foxx'tan ayrıldığı açıklandı. Radar Online isimli siteye konuşan Holmes'un arkadaşı, 39 yaşındaki oyuncunun, ile yaşadığı sorunlu evliliği nedeniyle problemleri olduğunu, diğer taraftan Foxx'un da kendisini birçok kez aldattığını ileri sürdü.



KATIE HOLMES

JAMIE FOXX

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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