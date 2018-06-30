Foxx ile Holmes ayrıldı

'DAWSON'S Greek' dizisiyle dünya çapında şöhret kazanan Katie Holmes'un, 'güven sorunu' nedeniyle beş yıldır birliktelik yaşadığı Jamie Foxx'tan ayrıldığı açıklandı. Radar Online isimli siteye konuşan Holmes'un arkadaşı, 39 yaşındaki oyuncunun, Tom Cruise ile yaşadığı sorunlu evliliği nedeniyle problemleri olduğunu, diğer taraftan Foxx'un da kendisini birçok kez aldattığını ileri sürdü.





KATIE HOLMES



JAMIE FOXX