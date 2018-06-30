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Cildi alarm verdi

Cildi alarm verdi

Şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle beğeni toplayan Sıla'ya nazar değdi. Ünlü popçu, tatilde cilt sorunu yaşayınca soluğu İstanbul'da aldı. Şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. 38 yaşındaki sanatçının aldığı kilolar ve yüzündeki sivilceler dikkat çekti.

Aydın HAMZA

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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