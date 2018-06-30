Yol Durumu
  1. Annesinin kopyası
  2. Issız Adam İbo

Güzelleri

Çeşme Güzelleri

Magazin dünyasının iki güzel ismi Dilara Öztunç ile Eliz Sakuçoğlu, tatil için 'yi tercih etti. Oyuncu Öztunç ile stil danışmanı Sakuçoğlu, önceki gün Before Sunset Beach'te denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Etiketler: , , ,
  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ