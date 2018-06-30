Magazin dünyasının iki güzel ismi Dilara Öztunç ile Eliz Sakuçoğlu, tatil için Çeşme'yi tercih etti. Oyuncu Öztunç ile stil danışmanı Sakuçoğlu, önceki gün Before Sunset Beach'te denizin ve güneşin tadını çıkardı.
Çeşme Güzelleri
Etiketler: Dilara Öztunç , Eliz Sakuçoğlu , Before Sunset , Çeşme
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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