Kendi gibi oyuncu nişanlısı Erkan Kolçak Köstendil ile şu sıralar Amsterdam'da olan Cansu Tosun, kaptanlığa soyundu. Önceki gün şehrin kanallarında botla gezintiye çıkan ikiliden güzel oyuncu, bir ara dümene geçti. Köstendil de bu anları fotoğrafla ölümsüzleştirdi.
Cansu Kaptan
Etiketler: Erkan Kolçak Köstendil , Cansu Tosun
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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