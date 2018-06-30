Aşkını ilan etti

Geçtiğimiz ay objektiflere yakalanan Nurgül Yeşilçay ile yapımcı Necati Kocabay, aşklarını önceki gün sosyal medyada ilan etti. Yapımcı, güzel oyuncuyla romantik karesini kalp emojisiyle paylaştı. Yeşilçay da "Aşkım benim" diye yorum yaparak yapımcıyla ilişkisini itiraf etti.
Yeşilçay, aşk hayatındaki 2 yıllık sessizliği Kocabay ile bozdu.
Yeşilçay, aşk hayatındaki 2 yıllık sessizliği Kocabay ile bozdu.
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