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ını ilan etti

Yeşilçay, hayatındaki 2 yıllık sessizliği ile bozdu.

Aşkını ilan etti
Geçtiğimiz ay objektiflere yakalanan Nurgül Yeşilçay ile yapımcı Necati Kocabay, larını önceki gün sosyal medyada ilan etti. Yapımcı, güzel oyuncuyla romantik karesini kalp emojisiyle paylaştı. Yeşilçay da "Aşkım benim" diye yorum yaparak yapımcıyla ilişkisini itiraf etti.




Yeşilçay, aşk hayatındaki 2 yıllık sessizliği ile bozdu.
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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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