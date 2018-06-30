İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz yıl hızla kilo verdiği için ölümden dönen Derici, "Çok şükür iyiyim. Hatta 10 kilo aldım" dedi. Ünlü şarkıcı, merakla beklenen yeni albümünün de ağustos ayında çıkacağının müjdesini verdi.
10 kilo daha aldı
Etiketler: irem derici , kilo
- 30 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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