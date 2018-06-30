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10 daha aldı

10 kilo daha aldı

İrem Derici, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz yıl hızla verdiği için ölümden dönen Derici, "Çok şükür iyiyim. Hatta 10 kilo aldım" dedi. Ünlü şarkıcı, merakla beklenen yeni albümünün de ağustos ayında çıkacağının müjdesini verdi.

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  • 30 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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