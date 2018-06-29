Dünya Kupası maçlarını yerinden izlemek için Rusya'ya giden ünlüler kervanına başarılı oyuncu Seçkin Özdemir de katıldı. Özdemir bir firmanın özel davetlisi olarak Moskova'ya gitti. Burada Sırbistan-Brezilya maçını izleyen yakışıklı oyuncu şehri gezmeyi de ihmal etmedi. Moskova'nın simgesi Kremlin Sarayı'nın önünde poz veren Özdemir otel çıkışında hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Yerli ve yabancı sevenleriyle selfie çekilen başarılı oyuncu bol bol imza dağıttı. Özdemir, böylelikle Türk oyuncuların dünya çapındaki şöhretini de bir kez daha gözler önüne serdi.
Seçkin konuk
Etiketler: Dünya Kupası , seçkin özdemir , Moskova , Rusya
- 29 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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