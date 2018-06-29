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Seçkin konuk

Seçkin konuk
Dünya Kupası maçlarını yerinden izlemek için 'ya giden ünlüler kervanına başarılı oyuncu de katıldı. Özdemir bir firmanın özel davetlisi olarak 'ya gitti. Burada Sırbistan-Brezilya maçını izleyen yakışıklı oyuncu şehri gezmeyi de ihmal etmedi. Moskova'nın simgesi Kremlin Sarayı'nın önünde poz veren Özdemir otel çıkışında hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Yerli ve yabancı sevenleriyle selfie çekilen başarılı oyuncu bol bol imza dağıttı. Özdemir, böylelikle Türk oyuncuların dünya çapındaki şöhretini de bir kez daha gözler önüne serdi.
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