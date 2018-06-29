Güle güle bezelyem

Geçtiğimiz gün karnındaki 6 haftalık bebeğinin kalbinin yavaş attığını öğrenen sosyetik tasarımcı Siren Ertan'dan kötü haber geldi. Nisan ayında evlendiği işadamı Ersin Kayalar ile çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi gören 47 yaşındaki Ertan, hamile kalarak yıllardır hasret duyduğu annelik duygusunu tatmıştı. 'Bezelyem' dediği bebeği için sevenlerinden dua isteyen ünlü tasarımcının mutluluğu yarım kaldı.
'ACIM O KADAR BÜYÜK Kİ'
Önceki akşam karnındaki bebeğini kaybeden Ertan, acı haberle yıkıldı. Bebeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan tasarımcı, instagram'da paylaştığı şu mesajla duygularını dile getirdi: "Bezelyem daha 6 buçuk haftalıktı. Zaten bu yüzden bezelyemdi ya... Korkum çok; ama çoktu. Uzun bir gecenin ardından bebeğimizi kaybettik. Başaramadık bezelyemle. Ne içten yazmışsınız, nasıl dualar etmişsiniz. Herkese tek tek çok teşekkür ederiz. Ve arkadaşlarım; acım o kadar büyük ki telefonu açamıyorum. İçimde öyle bir boşluk var ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Merak etmeyin yine güçleneceğim, yine gülümseyeceğim. Eşimle yine deneyeceğiz. Evet, belki çok geç kaldım. Yaşım 46 buçuk; ama hayat hiç plan yaptırmıyor ki... Çocuk sahibi olma sevdamdan hiç vazgeçmedim, geçemedim, biliyorum geçemeyeceğim de… Allah'ım inşallah nasip eder. İnşallah dualarımız birleşir bize ışık olur, yol olur."
İki aylık evli çiftin acısını, sevenleri sosyal medyada gönderdikleri destek mesajlarıyla paylaştı.
'ACIM O KADAR BÜYÜK Kİ'
Önceki akşam karnındaki bebeğini kaybeden Ertan, acı haberle yıkıldı. Bebeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan tasarımcı, instagram'da paylaştığı şu mesajla duygularını dile getirdi: "Bezelyem daha 6 buçuk haftalıktı. Zaten bu yüzden bezelyemdi ya... Korkum çok; ama çoktu. Uzun bir gecenin ardından bebeğimizi kaybettik. Başaramadık bezelyemle. Ne içten yazmışsınız, nasıl dualar etmişsiniz. Herkese tek tek çok teşekkür ederiz. Ve arkadaşlarım; acım o kadar büyük ki telefonu açamıyorum. İçimde öyle bir boşluk var ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Merak etmeyin yine güçleneceğim, yine gülümseyeceğim. Eşimle yine deneyeceğiz. Evet, belki çok geç kaldım. Yaşım 46 buçuk; ama hayat hiç plan yaptırmıyor ki... Çocuk sahibi olma sevdamdan hiç vazgeçmedim, geçemedim, biliyorum geçemeyeceğim de… Allah'ım inşallah nasip eder. İnşallah dualarımız birleşir bize ışık olur, yol olur."
İki aylık evli çiftin acısını, sevenleri sosyal medyada gönderdikleri destek mesajlarıyla paylaştı.
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