Güle güle bezelyem

gün karnındakikalbinin yavaş attığını öğrenensosyetik tasarımcıkötü haber geldi. Nisan ayında evlendiğiişadamıile çocuk sahibi olmakiçingörenhamile kalarak yıllardır hasret duyduğuannelik duygusunu tatmıştı.ünlütasarımcının mutluluğu yarım kaldı.Önceki akşam karnındaki bebeğini kaybedenacı haberle yıkıldı. Bebeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan tasarımcı, instagram'da paylaştığı şu mesajla duygularını dile getirdi:Korkum çok; ama çoktu. Uzun bir gecenin ardından bebeğimizi kaybettik.Ne içten yazmışsınız, nasıl dualar etmişsiniz. Herkese tek tek çok teşekkür ederiz.Merak etmeyin yine güçleneceğim, yine gülümseyeceğim....İki aylık evli çiftin acısını, sevenleri sosyal medyada gönderdikleri destek mesajlarıyla paylaştı.