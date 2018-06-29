Garip ilişki

Kaya Çilingiroğlu, evliliğe tövbeli… 54 yaşındaki spor yorumcusu, kendisinden 17 yaş küçük model sevgilisi Seda Sevin'le önceki gün Türkbükü'ndeydi. Çilingiroğlu, "Evlilik ne zaman?" diye soran muhabirlere verdiği yanıtla şaşırttı. Çilingiroğlu, "Daha önce evlilikle ilgili deneyimlerim oldu. Bir deneyim daha yaşamak istemiyorum" diye konuştu.