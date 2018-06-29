Fırtına Deniz’i vurdu

Önceki akşam İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış hayatı felç etti. Fırtınadan nasibini alanlardan biri de Deniz Akkaya oldu. Eski mankenin Reşitpaşa'daki dubleks villasının bahçesinde bulunan ağaç lüks cipinin üzerine devrildi.
Olayın yaşandığı saatte evde olmayan sunucu, sabah kötü sürprizle karşılaştı. Ağacın kökünden sökülüp otoparkın çatısının üzerine devrilmesiyle aracın aynaları kırıldı. Akkaya, kazayı instagram'da duyurup "Cana geleceğine mala gelsin" dedi.
Olayın yaşandığı saatte evde olmayan sunucu, sabah kötü sürprizle karşılaştı. Ağacın kökünden sökülüp otoparkın çatısının üzerine devrilmesiyle aracın aynaları kırıldı. Akkaya, kazayı instagram'da duyurup "Cana geleceğine mala gelsin" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.