Fırtına Deniz’i vurdu

akşametkisi altına alan sağanak yağış hayatı felç etti. Fırtınadan nasibini alanlardan biri deoldu. Eski mankenindubleks villasının bahçesinde bulunan ağaç lüks cipinin üzerine devrildi.yaşandığı saatte evde olmayan sunucu, sabah kötü sürprizle karşılaştı. Ağacın kökünden sökülüp otoparkın çatısının üzerine devrilmesiyle aracın aynaları kırıldı. Akkaya, kazayı instagram'da duyurupdedi.