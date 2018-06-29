Çağla neşesi

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lakaplı
manken Çağla Şıkel,
önceki gün
oğulları Kuzey ve Uzay,
annesi Asuman Şıkel
ile
Türkbükü'ndeydi.
Ünlü manken,
ailesiyle yürüyüş
yaparken objektife
takıldı. Neşeli
halleriyle dikkat
çeken Şıkel, bir
yandan da elindeki dondurmayı afiyetle yedi.
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