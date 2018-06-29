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Çağla neşesi

Çağla neşesi
' muhtarı' lakaplı manken Çağla Şıkel, önceki gün oğulları Kuzey ve Uzay, annesi Asuman Şıkel ile Türkbükü'ndeydi. Ünlü manken, ailesiyle yürüyüş yaparken objektife takıldı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Şıkel, bir yandan da elindeki dondurmayı afiyetle yedi.
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