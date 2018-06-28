Hastanelik oldu!

Eşi Ozan Baran'la geçtiğimiz günlerde ABD'den Bodrum'a gelen Süreyya Yalçın'a nazar değdi. İkoncan, önceki gün şiddetli ağrıyla hastaneye kaldırıldı. Yalçın'ın kaburgasın�� çatlattığı öğrenildi. İkoncan, instagram'da "İnsan bir şey olduğunda sağlığının değerini daha iyi anlıyor" açıklamasını yaptı...
Yalçın, kaburgasını sabitlemek için 3-4 hafta korse giyecek.
Yalçın, kaburgasını sabitlemek için 3-4 hafta korse giyecek.
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