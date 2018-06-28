Bebek geldi

Kızları Mihran'ın doğumu için sabırsızlanan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı, çok heyecanlı. Doğacak bebeklerinin odasının hazırlıklarıyla ilgilenen ikiliye önceki gün çok özel bir hediye geldi. 8 aylık hamile Ovalı, takipçisinin gönderdiği bez bebekle duygulandı.
Güzel oyuncu, el yapımı bez bebeği instagram'da paylaşıp hayranına teşekkür etti. Ovalı, mutluluğunu "Bu çilli kız benim oldu. Çok mutluyum. Kızımın ilk oyuncağı" sözleriyle dile getirdi. İkili, kızlarına önümüzdeki ay kavuşacak.
Erkin çifti, kızlarının doğumunu dört gözle bekliyor.
Güzel oyuncu, el yapımı bez bebeği instagram'da paylaşıp hayranına teşekkür etti. Ovalı, mutluluğunu "Bu çilli kız benim oldu. Çok mutluyum. Kızımın ilk oyuncağı" sözleriyle dile getirdi. İkili, kızlarına önümüzdeki ay kavuşacak.
Erkin çifti, kızlarının doğumunu dört gözle bekliyor.
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