Bebek geldi

Mihran'ın doğumu için sabırsızlanan Beşiktaşlı futbolcuileçok heyecanlı. Doğacak bebeklerinin odasının hazırlıklarıyla ilgilenen ikiliye önceki gün çok özel bir hediye geldi.Ovalı, takipçisinin gönderdiği bez bebekle duygulandı.oyuncu,instagram'dapaylaşıp hayranına teşekküretti. Ovalı, mutluluğunusözleriyledile getirdi. İkili, kızlarınaönümüzdeki ay kavuşacak.Erkin çifti, kızlarının doğumunu dört gözle bekliyor.