Yol Durumu
  1. Sergi öncesi dinleniyor
  2. Komşu'da aşk 'Yağmur'u

Baba mutluluk

Baba mutluluk
Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel'in ailesiyle çıktığı tatili sürüyor. Ünlü kaleci, önceki gün eşi Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile Divan Otel'in restoranındaydı. Demirel, Eylül ayında 1 yaşına girecek olan kızı Yeda'yı kucağından düşürmedi.
Etiketler: , ,
  • 28 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ