Fenerbahçe'nin file bekçisi Volkan Demirel'in ailesiyle çıktığı Bodrum tatili sürüyor. Ünlü kaleci, önceki gün eşi Zeynep Sever Demirel, kızları Yade ve Yeda ile Divan Otel'in restoranındaydı. Demirel, Eylül ayında 1 yaşına girecek olan kızı Yeda'yı kucağından düşürmedi.
Baba mutluluk
Etiketler: Volkan Demirel , Zeynep Sever Demirel , Bodrum
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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