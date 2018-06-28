1 milyon’luk alışveriş

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gökhan Töre'den oyuncu eşi Esra Bilgiç'e milyonluk hediye… Güzel oyuncuyla hayatını Ekim 2017'de görkemli bir düğün töreniyle birleştiren ünlü futbolcu, önceki gün Vadistanbul AVM'deydi. Asistanı ve bir arkadaşıyla AVM'yi dolaşan Milli futbolcu, Vadistanbul evleri ve ofisleri ile ilgili bilgiler aldı. Ünlü futbolcu, daha sonra Atasay'ın mağaza müdürü Yakup Tayarer ile bir araya geldi. Töre, mağazaya girip mücevherleri inceledi.
BONKÖRLÜĞÜNÜ KANITLADI
Ünlü futbolcu, daha sonra "Yakup beni 1 milyondan etti" diyerek yaptığı dudak uçuklatan alışverişi şakayla karışık dile getirdi. Detaylı bilgi vermekten kaçınan Töre, daha sonra kendisi için alışveriş yaptı. Üzerine titrediği eşi için 1 milyon lira değerinde mücevher satın alan Gökhan Töre'nin bu alışverişi "Allah herkese böyle koca nasip etsin" esprisi yaptırdı. Eşine yaptığı jestlerle bilinen Töre, bu hareketiyle de bonkörlüğünü bir kez daha kanıtladı.
Töre, alışveriş sonrası Atasay Mağaza Müdürü Yakup Tayarer'le poz verdi.
BONKÖRLÜĞÜNÜ KANITLADI
Ünlü futbolcu, daha sonra "Yakup beni 1 milyondan etti" diyerek yaptığı dudak uçuklatan alışverişi şakayla karışık dile getirdi. Detaylı bilgi vermekten kaçınan Töre, daha sonra kendisi için alışveriş yaptı. Üzerine titrediği eşi için 1 milyon lira değerinde mücevher satın alan Gökhan Töre'nin bu alışverişi "Allah herkese böyle koca nasip etsin" esprisi yaptırdı. Eşine yaptığı jestlerle bilinen Töre, bu hareketiyle de bonkörlüğünü bir kez daha kanıtladı.
Töre, alışveriş sonrası Atasay Mağaza Müdürü Yakup Tayarer'le poz verdi.
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