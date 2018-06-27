;
Yol Durumu
  1. Emniyetli çift
  2. Aşk deparı

Süper ikili göründü

Süper ikili göründü
Bir süredir ortalarda görünmeyen magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, önceki akşam Papermoon'daydı. Dostlarıyla buluşup yemek yiyen ünlü çift, mekandan geç saatlerde VIP minibüsleriyle ayrıldı. İkili, minibüsün içinde objektifleri gülümseyerek selamladı. Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü çift, daha sonra Acarkent'teki lüks villalarının yolunu tuttu.
Etiketler: ,
  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ