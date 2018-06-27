Süper ikili göründü

Bir süredir ortalarda görünmeyen magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, önceki akşam Papermoon'daydı. Dostlarıyla buluşup yemek yiyen ünlü çift, mekandan geç saatlerde VIP minibüsleriyle ayrıldı. İkili, minibüsün içinde objektifleri gülümseyerek selamladı. Keyifli halleriyle dikkat çeken ünlü çift, daha sonra Acarkent'teki lüks villalarının yolunu tuttu.