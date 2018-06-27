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Sözünü tuttu

Hayranlarına forması sözü veren , ’deki hayranlarına forma dağıttı

Sözünü tuttu
İşadamı 'un geçtiğimiz günlerde Spor Kulübü Başkanı seçilmesiyle mutluluk yaşayan popçu Ece Seçkin, Koç'un forma çağrısına destek olmuştu. Güzel şarkıcı, hayranlarına verdiği forma sözünü tuttu.

Geçtiğimiz gün Kırklareli Çilek Festivali'nde sahne alan Seçkin, minik hayranlarına Fenerbahçe forması dağıttı. Çocuklarla fotoğraf da çektiren popçu instagram'da paylaştığı bu kareye "Hiçbir şey bir çocuğun gülümseyişi kadar kıymetli değil" diye yazdı.


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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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