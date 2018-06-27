Hollywood dedikoduları

İTALYA'DAN HAVALI POZ
Dünyaca ünlü Kardashian Ailesi'nin en gözde isimlerinden Kourtney Kardashian, tatil için İtalya'yı tercih etti. Capri Adası'ndaki lüks bir otelde konaklayan ünlü yıldız, instagram hesabından da bu havalı paylaşıma imza attı.
'KELEBEK' ÖDÜLE KONDU
Başarılı yönetmen Tolga Karaçelik'in filmi 'Kelebekler', ödüle doymuyor. Bugüne kadar yurt dışından birçok ödül alan film, Slovakya'da gerçekleşen ve 1993 yılından bu yana düzenlenen Art Film Fest 2018'den de Jüri Özel Ödülü ile döndü.
GÜLMAN'DAN HAVALI PİŞTİ
Cemiyet hayatının en şık giyinen isimlerinden Feryal Gülman, geçtiğimiz günlerde havalı bir piştiye imza attı. Bir davete 'Mr. Self-Portrait' imzalı beyaz bir kıyafetle katılan Feryal Gülman'ın tercih ettiği elbiseyi daha önce de Cambridge Düşesi Kate Middleton giymişti.
Dünyaca ünlü Kardashian Ailesi'nin en gözde isimlerinden Kourtney Kardashian, tatil için İtalya'yı tercih etti. Capri Adası'ndaki lüks bir otelde konaklayan ünlü yıldız, instagram hesabından da bu havalı paylaşıma imza attı.
'KELEBEK' ÖDÜLE KONDU
Başarılı yönetmen Tolga Karaçelik'in filmi 'Kelebekler', ödüle doymuyor. Bugüne kadar yurt dışından birçok ödül alan film, Slovakya'da gerçekleşen ve 1993 yılından bu yana düzenlenen Art Film Fest 2018'den de Jüri Özel Ödülü ile döndü.
GÜLMAN'DAN HAVALI PİŞTİ
Cemiyet hayatının en şık giyinen isimlerinden Feryal Gülman, geçtiğimiz günlerde havalı bir piştiye imza attı. Bir davete 'Mr. Self-Portrait' imzalı beyaz bir kıyafetle katılan Feryal Gülman'ın tercih ettiği elbiseyi daha önce de Cambridge Düşesi Kate Middleton giymişti.
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