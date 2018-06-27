Ergen zaferi

Erhan Çelik'e üç oğlunun banyo yaparken çekilen fotoğrafını paylaştığı için dava açan Gülben Ergen, hukuk savaşını kazandı. Çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'la spiker Çelik'i geçtiğimiz aylarda mahkemeye veren Ergen'e, eski eşinin 100 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.