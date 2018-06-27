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Emniyetli çift

Gözde çift ile , önceki gün motora binerken emniyeti elden bırakmadı

Emniyetli çift
Burçin Terzioğlu ile kendi gibi oyuncu sevgilisi İlker Kaleli, önceki gün Bebek'te motosikletleriyle objektiflere takıldı. İkili, kasklarını takarak trafik kurallarına uydu.

​Geçmişte sık sık kasksız motosiklet kullanan ikili, bu kez emniyeti elden bırakmadı. Ünlü çiftin trafik kurallarına uyması takdir topladı.


Aydın HAMZA
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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