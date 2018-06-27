Emniyetli çift

Burçin Terzioğlu ile kendi gibi oyuncu sevgilisi İlker Kaleli, önceki gün Bebek'te motosikletleriyle objektiflere takıldı. İkili, kasklarını takarak trafik kurallarına uydu.
Geçmişte sık sık kasksız motosiklet kullanan ikili, bu kez emniyeti elden bırakmadı. Ünlü çiftin trafik kurallarına uyması takdir topladı.
Aydın HAMZA
Geçmişte sık sık kasksız motosiklet kullanan ikili, bu kez emniyeti elden bırakmadı. Ünlü çiftin trafik kurallarına uyması takdir topladı.
Aydın HAMZA
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