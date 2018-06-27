Emniyetli çift

Burçin Terzioğlu ile kendi gibi oyuncu sevgilisi İlker Kaleli, önceki gün Bebek'te motosikletleriyle objektiflere takıldı. İkili, kasklarını takarak trafik kurallarına uydu.



​Geçmişte sık sık kasksız motosiklet kullanan ikili, bu kez emniyeti elden bırakmadı. Ünlü çiftin trafik kurallarına uyması takdir topladı.





Aydın HAMZA